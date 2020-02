Lazio, Lulic out, tutte le alternative di mister Inzaghi: staffetta Jony-Lukaku?

Lazio, il capitano starà fuori almeno un mese e quindi mister Inzaghi dovrà trovare una soluzione alternativa

La Lazio dovrà fare i conti per almeno i prossimi due mesi con l’assenza di Senad Lulic. Il capitano dei biancocelesti ieri è stato operato alla caviglia sinistra. La società non ha ancora fatto una stima di quali saranno i tempi di recupero ma la prospettiva non è delle più rosee.

Come riporta il Corriere dello Sport la prima alterativa si chiama ovviamente Jony. Lo spagnolo è il giocatore che maggiormente ha preso il posto del bosniaco. Non è però l’unica soluzione: mister Inzaghi avrebbe infatti pensato ad una sorta di staffetta con Jordan Lukaku che ha al massimo un tempo nella gambe. In questa situazione potrebbe entrare anche Marusic come quinto a sinistra.