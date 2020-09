Lazio, Lulic: «Notizie infondate sul mio infortunio. Voglio tornare il prima possibile»

Il capitano della Lazio, Senad Lulic, fa chiarezza sulle sue condizioni di salute.

Un post su Instagram per fare chiarezza sulle sue condizioni di salute. Senad Lulic, fermo per un problema alla caviglia, dallo scorso febbraio torna a parlare: «Da giorni leggo notizie infondate sulle mie condizioni fisiche e sul mio futuro – scrive il bosniaco in un post -. L’unica verità è che mi sto curando in Italia con i migliori specialisti per risolvere il problema». Il capitano della Lazio non ha preso parte al ritiro di Auronzo di Cadore: era in Lombardia per continuare le cure insieme al fisioterapista Gasparini, a cui non è stato rinnovato il contratto in biancoceleste. «Mi sto impegnando giorno dopo giorno per tornare in campo il prima possibile», la promessa dell’esterno che non vede l’ora di giocare.