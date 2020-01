Lazio, Lulic rischia di saltare il Napoli

Il capitano della Lazio, durante la partita con il Brescia, ha subito un fastidio alla caviglia: Lulic stamattina in Paideia

Sale la preoccupazione in casa Lazio in vista del big match contro il Napoli: Pare che il capitano Lulic abbia riportato una distorsione alla caviglia durante la partita contro il Brescia.

Questa mattina il numero 19 si presenterà in Paideia per accertamenti, sperando si possa allontanare il fantasma di una possibile assenza contro i partenopei: la presenza del terzino è fondamentale per gli equilibri della squadra, visto che Jony non è ancora all’altezza del ruolo. Si attendono sviluppi.