Lazio, Leiva e Lulic continuano la riabilitazione: la possibile data del rientro

Lazio, questo lungo stop permetterà a mister Inzaghi di recuperare anche Lulic e Leiva fermi per infortunio

Lo stop del campionato ha avuto almeno un risvolto positivo in casa Lazio. Ha permesso infatti ai giocatori che non vivevano un’ottima condizione fisica, come Luis Alberto e Acerbi, di recuperare la piena forma. Non solo, mister Inzaghi potrà, quando si tornerà a giocare, contare anche sui lungodegenti Lulic e Leiva.

I due si sono operati, il bosniaco alla caviglia e il brasiliano al menisco, e ora stanno portando avanti la riabilitazione. Come riporta il Corriere dello Sport non c’è ancora una data precisa per il ritorno in campo ma se le cose dovessero procedere al meglio a giugno entrambi saranno pronti al servizio del tecnico.