Lazio, Inzaghi e Lulic all’incontro arbitri-club di Serie A

Anche la Lazio all’incontro con gli arbitri. Già arrivati Inzaghi e Lulic.

Tutto pronto per l’evento all’Hotel Parco dei Principi: alle 12 si terrà l’incontro tra arbitri e squadre di Serie A promosso dalla Figc e l’Aia. Tra i protagonisti della mattinata ci saranno anche Senad Lulic e Simone Inzaghi in rappresentanza della Lazio.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, sono arrivati all’Hotel anche Gabriele Gravina, presidente della Figc, insieme ai rappresentanti dei club: tra i tanti, sono già stati avvistati Stefano Pioli e Giacomo Bonaventura per il Milan, Andrea Barzagli per la Juventus, Paulo Fonseca e Lorenzo Pellegrini della Roma.