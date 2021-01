Lazio, Lulic da valutare. Fares, escluso il recupero per il derby

Lazio, si valutano i recuperi di Lulic e Fares: il Capitano può strappare la convocazione; tempi più lunghi per il terzino

La settimana del derby è cominciata e Inzaghi valuta le condizioni dei suoi. Se Acerbi non desta preoccupazioni e Correa fa ben sperare, per Lulic e Fares i tempi sono più dilatati.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il Capitano della Lazio – che ieri ha partecipato alla partitella in allenamento – potrebbe strappare la convocazione, ma vederlo in campo sarà quasi impossibile. Escluso invece Fares che non ha è neppure tornato a lavorare in gruppo.