Lazio, Lulic e Cataldi tra i richiedenti deroga per continuare a giocare

Tra i tanti in scadenza il 30 giugno, anche il capitano ed il numero 32 della Lazio dovranno chiedere la deroga per continuare a giocare

Lulic e Cataldi hanno il contratto in scadenza al 30 giugno. E’ vero che le pratiche per i rinnovi sono in fase avanzata, ma cosa si farebbe se la Serie A dovesse durare oltre quella data e non si fosse trovato ancora un accordo tra le parti?

Niente paura: il capitano ed il numero 32 della Lazio rimarrebbero in rosa. Bisogna chiedere semplicemente una deroga per poterli schierare in campo senza problemi, come riporta il Corriere dello Sport. Per questa stagione i due rimarranno saldamente in biancoceleste, molto probabilmente anche per la prossima stagione.