Lazio, Correa e Fares in campo. Lulic svolge l’intero allenamento col gruppo

Inzaghi ritrova in campo Fares e Correa: i due puntano il recupero per il derby. Allenamento in gruppo anche per Lulic

Buone notizie per la Lazio. Nell’allenamento di oggi, si sono rivisti in campo Fares e Correa: i due hanno svolto un protocollo di lavoro differenziato, ma il recupero per il derby non sembra più un miraggio. Corsetta ed esercitazioni con la palla per avvicinarsi alla stracittadina di venerdì. Un sospiro di sollievo lo ha fatto tirare anche Lulic che ha svolto l’intera sessione col gruppo e punta il reinserimento in lista per il campionato.

Seduta e metà per i giocatori più affaticati (Acerbi, Immobile, Luis Alberto ed Hoedt), assenti Lazzari e Marusic. Il terzino ex Spal ha rimediato una brutta contusione contro la Fiorentina, mentre Marusic non si è mai fermato per tirare il fiato. Domani scatteranno le prove tattiche anti Parma, ma l’occhio è già puntato alla Roma.