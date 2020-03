Lazio, «Lulic 71» e il modo più divertente per lavarsi le mani FOTO

L’indimenticabile rete siglato dal capitano biancoceleste è diventato un ottimo strumento per seguire le nuove regole sanitarie

L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha riscritto la realtà di oggi, sacrificando tutti noi a cambiare radicalmente le nostre abitudini, almeno per il momento, fino a quando la pandemia sarà finita. Poche e semplici regole sono quelle da seguire per evitare il più possibile il contagio e una tra queste è lavarsi spesso le mani.

Per alleviare la situazione c’è un metodo divertente per prolungare il tempo di lavaggio: ripetere a memoria la sequenza del gol di Lulic nell’indimenticabile finale di Coppa Italia contro la Roma. Il 26 maggio 2013 quindi può essere non solo motivo di orgoglio per i tifosi biancocelesti ma anche un aiuto per evitare sempre di più il virus. Ecco la divertente vignetta che ha fatto il giro del web: