Lazio, Lukaku: «Immobile è un grande attaccante!». E sul fratello Jordan…

L’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, ha incensato Ciro Immobile in una lunga intervista al Corriere dello Sport

Lukaku insegue Immobile. 9 reti il primo, 14 il secondo. Sono loro due a guidare la classifica dei marcatori. Il centravanti dell’Inter, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, ha parlato così del bomber della Lazio: «Sta facendo molto, è un grande attaccante e sta dando molto alla Lazio. Per me le cose stanno andando bene, ma le ambizioni personali devono rimanere… personali».

SERIE A – «Mio fratello Jordan mi aveva parlato di un grande campionato che mette alla prova gli attaccanti. Qui ci sono i migliori difensori e da voi ogni difesa è preparata per qualsiasi situazione di gioco. Per questo il calcio italiano mi piace così tanto. Se un attaccante segna tanti gol in Italia, può farli in qualsiasi altro torneo d’Europa».