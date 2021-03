Lazio, Luiz Felipe prepara il ritorno con i ricordi biancocelesti – FOTO

Il difensore della Lazio Luiz Felipe è fermo ai box per l’operazione alla caviglia: nel recupero, si consola sui social con i ricordi

Ancora fermo ai box Luiz Felipe. Il difensore della Lazio ne avrà ancora per un bel po’, a causa dell’operazione alla caviglia a cui si è sottoposto qualche settimana fa. Un momento difficile per il brasiliano, che non vede l’ora di tornare in campo.

Mentre continua la sua fase di recupero, il numero 3 biancoceleste si prepara ricordando sui social alcuni momenti della sua carriera. «Il tempo vola🤍💙» ha scritto sulle sue Instagram stories Luiz Felipe, dove ha mostrato alcune foto che lo ritraggono con la maglia della Lazio.