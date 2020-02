Lazio, Luiz Felipe fra le Future Stars di FIFA 20 FOTO

Lazio, il numero 3 biancoceleste è stato scelto tra i migliori di FIFA 20 con un punteggio di 87. Il post su Instagram

Semplicemente Luiz Felipe: il difensore biancoceleste è stato scelto tra le future stars di FIFA 20. Il riconoscimento che danno queste carte si basano su tre semplici regole per la scelta dei giocatori che compongono il team: avere meno o uguale 23 anni; non essere una star del calcio mondiale e questo tipo di carte hanno potenziali ratings futuri. Il biancoceleste è stato scelto sicuramente anche per la sua ottima stagione, coronata soprattutto dal gol del momentaneo 1-1 contro la Juventus di Sarri allo Stadio Olimpico, la vittoria della Supercoppa e le tantissime ottime prestazioni in campionato.