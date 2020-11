Lazio, Luiz Felipe e Milinkovic verso il ritorno dal 1′

La Lazio in campo a Formello per preparare la sfida contro il Borussia Dortmund

La Lazio torna in campo a Formello all’indomani della brutta sconfitta arrivata in casa contro l’Udinese. La squadra di Simone Inzaghi affronterà mercoledì il Borussia Dortmund, sfida che potrebbe valere la qualificazione agli Ottavi di Finale di Champions League. Per la gara, il tecnico piacentino dovrebbe ritrovare Luiz Felipe, oggi allenatosi per tutta l’intera seduta.

Dal primo minuto dovrebbe tornare anche Milinkovic-Savic, risparmiato contro i friulani. Lavoro a parte per Manuel Lazzari. Domani prevista la rifinitura, che scioglierà i maggiori dubbi di formazione, dopodiché i biancocelesti partiranno per Dortmund.