Lazio, segnali positivi da Luiz Felipe. Doppietta di Muriqi in allenamento

La Lazio si è ritrovata sul campo di Formello per preparare la sfida contro la Sampdoria: doppietta di Muriqi, durante la partitella

Mentre Inzaghi escogita un modo per far fronte alle emergenze dei vari reparti, sul campo di Formello si rivede Luiz Felipe. La squadra si è ritrovata questo pomeriggio per il canonico allenamento e il brasiliano si è visto correre manto erboso del Fersini, prima di svolgere il protocollo personalizzato. Presente in gruppo anche Hoedt che, come ieri, ha completato la seduta per intero.

Prima di concludere la sessione, e dopo il lavoro tecnico, la squadra è stata impegnata con la solita partitella a campo ridotto che ha visto come protagonisti Muriqi e Luis Alberto, entrambi con una doppietta. Oltre alle assenze dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, non si sono visti in campo Caicedo, Pereira e Lazzari. Nessun problema invece per Patric, regolarmente in campo.