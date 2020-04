Lazio, Luiz Felipe continua la preparazione fisica in casa FOTO

Il difensore della Lazio, anche durante lo stop del campionato, si allena in casa e rispetta le norme previste dal Governo

Il Presidente del Consiglio ieri, firmando il nuovo DPCM, ha vietato gli allenamenti di gruppo per le società. Luiz Felipe comunque non si da per vinto e trova il metodo alternativo.

Il difensore della Lazio non può andare in palestra? Allora è la palestra che va da lui: il numero 3 biancoceleste oggi si è allenato con il personal trainer, rigorosamente in casa, per cercare di mantenersi comunque in forma e riuscire a rientrare in campo in una condizione decente. Il tutto è stato postato poi su Instagram.