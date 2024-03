Lazio, Luis Alberto si congratula a fine partita con Mandas, ed è una scena già vista in passato – FOTO

Lazio, il mago al termine della gara dello Stirpe viene immortalato ad abbracciare il portiere, ma non è nuovo questo gesto tra i due

Serviva la vittoria e i tre punti sono arrivati per la Lazio, la quale seppur a fatica riesce a rilanciarsi per la corsa europea. Tra i protagonisti della gara ci sono stati anche Luis Alberto e Mandas il quale ha sostituito Provedel infortunato, e a fine gara lo spagnolo e il compagno si sono uniti in un forte abbraccio come nel derby di Coppa. Il mago infatti anche in quella circostanza si congratulo ed elogio il calciatore.