Lazio, Luis Alberto scatenato in allenamento: lo spagnolo dispensa giocate

La Lazio scende in campo a Formello. Luis Alberto, al centro delle polemiche, si allena al massimo

La Lazio scende in campo per la seduta mattutina d’allenamento presso il centro sportivo di Formello. La squadra si è ritrovata sul terreno di gioco del Fersini poco prima delle ore 10:00. Sono state effettuate esercitazioni di carattere tecnico, chiudendo con la consueta partitella finale a cui ha partecipato anche il mister Simone Inzaghi. Scatenati Stefan Radu e Luis Alberto, il quale ha dispensato giocate ed è sembrato super concentrato, nonostante le polemiche nate nelle ultime ore a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal giocatore su Twitch, che la società potrebbe “punire”.

Per Radu, invece, una sontuosa tripletta per sancire il definitivo rientro in squadra.