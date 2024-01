Lazio, Luis Alberto ritorna in gruppo: ecco gli aggiornamenti sulle sue condizioni in vista del Derby di Coppa. Le ultime

Luis Alberto è oggi a Formello riapparso dopo l’infortunio e ha svolto tutto l’allenamento in gruppo, partitella compresa. Erano previsti per oggi nuovi controlli a seguito della lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso della partita contro l’Empoli. Il Mago ha ricevuto il via libera da parte dello staff medico e si è riunito ai compagni.

Il derby in Coppa Italia della Lazio è dietro l’angolo e nuove valutazione saranno fatte tra il pomeriggio di oggi e la rifinitura di martedì. I segnali sono comunque positivi.