Lazio, manca l’ultimo step per il rinnovo di Luis Alberto

Per far sì che sia ufficiale il prolungamento del contratto di Luis Alberto alla Lazio, manca l’ultimo step decisivo

Tra gli appuntamenti in agenda di Tare, c’è sicuramente l’incontro con Luis Alberto per definire il rinnovo di contratto con la Lazio. Sembrava tutto fatto, mentre in settimana sui social Magic Luis ha smentito di aver firmato.

Non sembra esserci preoccupazione tra le parti però: i rapporti tra società ed agenti del giocatore sono buoni e il rinnovo si farà lasciando tutto invariato secondo il Corriere dello Sport, con un adeguamento economico fino a €3mln più bonus per altri 5 anni.