Lazio, Luis Alberto verso il rinnovo: i dettagli

L’accordo c’è, manca solo la firma: Luis Alberto è pronto a prolungare il contratto con la Lazio fino al 2025

Tutto passa per i suoi piedi. Apre spazi dove non ce ne sono, crea possibilità, l’ultimo passaggio porta quasi sempre la sua firma: Luis Alberto è il centro del gioco della Lazio. Lo spagnolo sta vivendo un momento splendido sia mentale che fisico: ha guidato la rimonta contro il Cagliari, ora è pronto a ripetersi anche a Riyad. Un fastidio muscolare ha fatto crescere un po’ di apprensione ai tifosi, ma nessuna paura: il numero 10 sarà in campo a fare magie.

E lo sarà fino al 2025. O almeno secondo Il Messaggero. Luis Alberto è vicino a mettere nero su bianco la sua volontà di rimanere a Roma, in biancoceleste. È l’unico big che manca all’appello per prolungare il contratto: l’intesa è vicinissima, dopo settimane di trattative, la frima potrebbe arrivare a gennaio.