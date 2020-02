Lazio, Luis Alberto: «Pareggio che sa di poco. Al lavoro per domenica!» FOTO

Lazio, le parole di Luis Alberto all’indomani del pareggio contro il Verona. Lo spagnolo è stato il protagonista assoluto

Ci sono voluti due pali e uno stratosferico Silvestri per fermare Luis Alberto. Lo spagnolo ieri è salito in cattedra sfoderando una prestazione decisamente ottima. Il numero 10 però è deluso per non essere riuscito a centrare la vittoria. Ecco cosa ha scritto in un post su Instagram.

«Questo pareggio sa di poco. Aggiungiamo un punto al nostro cammino, ma sappiamo che non basta. Domenica abbiamo un’altra opportunità per continuare a salire in classifica. Al lavoro!».