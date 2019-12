Lazio, Luis Alberto nell’intervallo: «Finalmente giochiamo come sappiamo fare»

Lazio, Luis Alberto all’intervallo analizza il primo tempo del match contro l’Udinese ai microfoni di DAZN

Un primo tempo da sogno per la Lazio di Inzaghi: i tre gol rifilati all’Udinese in questa prima frazione di gioco dimostrano la qualità biancoceleste. Ecco le parole di Luis Alberto dopo il gol realizzato su calcio di rigore allo scadere del recupero:

«Dobbiamo continuare ancora così perché oggi stiamo giocando come avremmo dovuto fare in molte altre partite. Non dobbiamo assolutamente perdere la concentrazione nel secondo tempo e fare ancora più gol.»

