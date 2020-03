Lazio, Luis Alberto nella Top 11 della stagione FOTO

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio tutta l’Italia e le disposizioni governative invitano tutti i cittadini a rimanere in casa il più possibile per evitare di diffondere il contagio. Lo sport si è fermato inevitabilmente e con lui anche la Serie A, che potrà forse vedere la fine della sua stagione tra maggio e giugno.

Nonostante il pallone sia fermo, le statistiche continuano a girare: il sito WhoScored.com ha creato la formazione ideale delle meraviglie spagnole basata sui rendimenti dei cinque maggiori campionati europei. Nel 4-5-1 iberico c’è anche Luis Alberto che è il migliore nel suo reparto con una media di 7.69 in questa stagione. Ecco la fantastica formazione:

🇪🇸 How Spain could have lined up at Euro 2020 based on this season’s ratings…

How far would this team have progressed? pic.twitter.com/27va4BT8BZ

— WhoScored.com (@WhoScored) March 19, 2020