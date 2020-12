Lazio, Luis Alberto mette il Napoli nel mirino: 150 presenze e riscatto

Luis Alberto, autore di un inizio di stagione tra alti e bassi, vuole rilanciarsi nella sfida contro il Napoli

Un avvio di stagione non facile per il Mago, Luis Alberto. Lo spagnolo, nella passata stagione re assoluto per assist forniti in Serie A, non ha iniziato come i tifosi si sarebbero aspettati. Al momento, i servizi vincenti ai compagni sono ancora zero. Non certo per colpa sua, d’altronde le occasioni sciupate dai compagni, anche dallo stesso Immobile, sono molteplici. A farne le spese è il Mago, attaccato troppo spesso dalla stampa e messo al centro di un caso dopo le parole di troppo rilasciate sulla piattaforma Twitch, in cui il giocatore si è sfogato contro la società.

Contro il Napoli, le presenze in biancoceleste possono diventare 150. Un traguardo non da poco, che il fantasista di San Josè del Valle proverà ad onorare con una prestazione delle sue.