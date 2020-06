Lazio, Luis Alberto ha deciso: rinnovo fino al 2025. I dettagli

Lazio, sempre più vicino il rinnovo del contratto per Luis Alberto. Lo spagnolo ha detto sì al prolungamento fino al 2025

Luis Alberto ha deciso: Lazio a vita! Lo spagnolo, a Roma, ha trovato la sua dimensione ideale ed è convinto che rimanere sia la scelta giusta.

Come riporta Tuttosport, infatti, Il Mago ha detto sì al rinnovo di contratto fino al 2025 a 3,5 milioni a stagione. Ingaggio da vero top player, ma del resto il numero dieci biancoceleste in questi anni alla Lazio, ha dimostrato che non ha niente da invidiare ai migliori centrocampisti del mondo e se la società capitolina vuole continuare a crescere anno dopo anno, ha assolutamente bisogno delle sue magie.