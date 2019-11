Lazio, Luis Alberto e i suoi record a centrocampo – FOTO

Lazio, ecco tutti i record a centrocampo di Luis Alberto secondo una statistica del profilo Twitter di Calcio Datato

Sempre più Mago: Luis Alberto è il centrocampista con il maggior numero di corse progressive in Europa. Secondo il profilo Twitter di Calcio Datato, il numero 10 della Lazio, con i suoi 1217 minuti giocati, è al primo posto anche per passaggi filtranti e secondo per passaggi in profondità. Luis Alberto è anche nella Top 10 per media di assist e passaggi riusciti verso l’area avversaria. Ecco la statistica completa:

Luis Alberto è il centrocampista col maggior n° di corse progressive in Europa, è 1° anche per passaggi filtranti, 2° per passaggi in profondità, 3° per passaggi smarcanti, in top 10 per media assist e passaggi riusciti verso l’area avversaria. pic.twitter.com/SRGm4fXXn3 — CalcioDatato (@CalcioDatato) November 28, 2019

