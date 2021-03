Lazio, Luis Alberto e la crossbar challenge sui social – VIDEO

Il fantasista della Lazio Luis Alberto si è cimentato nella crossbar challenge sui social in collaborazione con la You First Sports

Una sfida per dimostrare ancora una volta le sue incredibili qualità tecniche. Luis Alberto, il numero 10 della Lazio, si è esibito sui social nella crossbar challenge: l’obiettivo è cercare di centrare la traversa il maggior numero di volte.

In un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della You First Sports, l’agenzia di procuratori che cura i suoi interessi, il fantasista biancoceleste ha accettato questa sfida nel Centro Sportivo di Formello: è andato a centro 3 volte su 6.