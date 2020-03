Lazio, Luis Alberto e il brindisi speciale: «Ai medici e alla fine del Coronavirus»

Lazio, Luis Alberto immagina di essere in spiaggia. Cappellino, occhiali da sole e un brindisi speciale

Fingere di essere altrove. Mettersi in tenuta da spiaggia, una birra, chiudere gli occhi e pensare di essere sotto il caldo sole estivo, magari quello della Spagna. Proprio come ha fatto Luis Alberto, in un video su Facebook dedicato all’amico Pepe. La sua famiglia è lontana e così il numero 10 della Lazio passa un più tempo sui social e mentre beve, esclama:

«Amico mio, sono in una spiaggia di Roma, ci beviamo una birretta. Brindo da solo e ovviamente la bevo! Brindo ai medici, a chi sta lavorando a questa emergenza, alla polizia e alla morte del Coronavirus. Non ho un dolce, mi prendo un po’ di cacao. Un abbraccio a tutti».