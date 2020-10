Lazio, Luis Alberto: «Borussia svolta stagionale? Speriamo di sì! Continuiamo così»

Lazio, Luis Alberto ha presentato la gara contro il Bologna nel match program pubblicato dalla società: eccone un estratto

Il Borussia Dortmund come crocevia di questa stagione. La Lazio se lo augura, proprio come successo un anno fa contro l’Atalanta, quando quell’indimenticabile pareggio è servito da scossa per la lunga serie di successi biancocelesti. La prova del nove sarà quindi la gara di domani contro il Bologna, con la squadra che dovrà riportare in campo le stesse motivazioni e lo stesso spirito della notte europea.

Luis Alberto – nell’anticipazione del match program – ha analizzato il momento che sta attraversando insieme ai compagni: «Borussia Dortmund svolta stagionale? Speriamo di sì. Martedì abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte come quella tedesca, portando a casa una vittoria fondamentale. Negli ultimi anni stiamo facendo grandi cose, dobbiamo continuare così».