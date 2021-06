Luis Alberto intoccabile, ma occhio all’Atletico Madrid

Sarri ha chiesto di blindare Luis Alberto, ma dalla Spagna arriva l’interesse dell’Atletico Madrid: la Lazio farà di tutto per trattenere il giocatore

Sarà uno degli intoccabili di Sarri. Il mister ha già espresso il suo gradimento per Luis Alberto, perfetto per dare varietà al gioco sia nel 4-3-3 che nel 4-3-1-2. Non si fermano però le voci di mercato che vorrebbero il numero 10 nel mirino dell’Atletico Madrid: nonostante l’accordo per De Paul, il profilo del Mago intriga Simeone.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio farà sicuramente di tutto per trattenerlo.