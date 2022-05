Luis Alberto scalpita: pronto ad infrangere un altro record

Luis Alberto scalpita per centrare un nuovo record: lo spagnolo è a quota 9 assist e punta la doppia cifra

Luis Alberto è uno degli uomini chiavi per la volata di fine campionato. Dopo la partenza dalla panchina contro lo Spezia, scalpita nel riprendersi la maglia da titolare contro la Sampdoria per centrare un nuovo record.

Come riporta il Corriere dello Sport, il Mago è a quota 9 assist in 32 presenze in campionato (a 3 lunghezze da Berardi) e punta la doppia cifra per diventare il secondo spagnolo a fornire almeno 10 passaggi vincenti, in tre campionati differenti dal 2004-05.