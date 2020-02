Lazio, Lucas Leiva posta orgogliosamente sui social le foto del figlio con la maglia della Lazio

Archiviata la bella vittoria di Genova, Lucas Leiva, ha postato alcune Instagram Stories, che ritraggono il figlio Pedro Lucas mentre gioca a calcio con la maglietta della Lazio. Il ragazzino infatti milita nelle giovani aquile biancocelesti ed ha scelto di vestire la maglia numero 6, proprio come il papà. E chissà che non ripercorra le gesta e la gloriosa via del genitore. La strada è ancora lunga, ma avere come papà Lucas Leiva aiuta e non poco…