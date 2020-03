Lazio, Lucas Leiva e Cataldi sono una garanzia in cabina di regia

I due sono il fiore all’occhiello della rosa di mister Inzaghi che riesce a scambiarli per ottenere sempre il meglio in regia

Garanzia per il gioco di Simone Inzaghi: Lucas Leiva ha grande qualità ed esperienza, che riesce a dirigere al meglio la cabina di regia davanti la difesa. Insieme al brasiliano c’è anche Danilo Cataldi che con i suoi miglioramenti, vuole sempre di più prendersi un posto in squadra. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il numero 32 si è dimostrato un cambio funzionale per i capitolini e sono fenomenali i numeri dei due centrocampisti: Leiva ha giocato 1703 minuti, 0 gol con una media di palle recuperate 6.2, media verticalizzazioni di 14.9 e media contrasti vinti 1.6. Cataldi dal canto suo ha 352 minuti giocati e 1 gol, con una media di palle recuperate di 3.3, media di verticalizzazioni 7.4 e con una media di contrasti vinti a 0.6.