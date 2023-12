Lazio, Luca Pellegrini viene elogiato dai tifosi dopo la sua prestazione di ieri

Lazio, i tifosi biancocelesti alla luce della prestazione del calciatore di ieri col Genoa elogiano quest’ultimo con dei bei commenti social

Uno dei protagonisti della serata di ieri con il Genoa è stato senza dubbio Luca Pellegrini, il quale ha contribuito alla qualificazione della Lazio ai quarti. L’ex Cagliari non appena ha pubblicato il suo post Instagram, si è trovato sommerso dai commenti di elogio e d’amore dei tifosi biancocelesti e alcuni dei quali sono i seguenti

PAROLE – «Nell’intervista ti sei emozionato e m’hai fatto quasi piangere. Uno che ha la lazialità dentro, giusto emozionarsi, Pellegrini in, qualsiasi altro terzino che abbiamo out, grazie…sempre titolare devi essere. Bravissimo in campo e nelle dichiarazioni dopo la partita… ti meriti quella maglia»