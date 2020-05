Lazio, Lotito in visita a Formello: «Ho trovato i giocatori carichi!»

Lazio, incursione del presidente Lotito nella giornata di ieri al centro sportivo di Formello: ecco cosa ha detto il patron dei ragazzi

La Lazio continua ad allenarsi. Per due mesi i giocatori biancocelesti hanno aspettato solo il momento per poter tornare in campo e dal 6 maggio tutto questo è diventato realtà. Mister Inzgahi ha fatto i complimenti alla squadra per la splendida forma in cui ha trovato i suoi calciatori e lo stesso ha fatto il patron Lotito che ieri si è recato a Formello in visita.

Come riporta il Corriere dello Sport il presidente è sulla stessa linea dell’allenatore e al termine della sua visita ha detto: «Sono bravi ragazzi, orgogliosi di giocare nella Lazio. Li ho ritrovati carichi a pallettoni».