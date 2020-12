Lazio, Lotito torna a Formello: possibile vertice con Inzaghi?

Claudio Lotito è atteso a Formello dopo gli ultimi risultati scadenti e non è escluso che possa parlare a squadra e tecnico

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Claudio Lotito è atteso a Formello questo pomeriggio. Gli ultimi risultati scadenti hanno spinto il patron biancoceleste a prendere in mano la situazione prendendo alcune decisioni che in precedenza aveva delegato ai suoi collaboratori.

Oggi il numero uno del club tornerà a Formello per parlare nuovamente con la squadra e per presentare Roberto Rao, nuovo portavoce e responsabile della comunicazione. Non si esclude un colloquio con il tecnico per provare a porre le basi per il rinnovo contrattuale.