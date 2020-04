Lazio, questione stipendi: Lotito aspetta per evitare il taglio

Serie A, questione stipendi: il presidente della Lazio, Lotito, non vuole decurtare gli ingaggi e aspetta l’eventuale ripresa del campionato

Lotito aspetta. In casa Lazio, la questione taglio stipendi non è stata ancora affrontata. La volontà del presidente – come riporta il Corriere dello Sport – sarebbe quella di preservare l’ingaggio dei giocatori, in attesa di predisposizioni ufficiali. L’eventuale ripresa del campionato, infatti, porterebbe nelle casse biancocelesti l’afflusso dei proventi dei diritti televisivi; inoltre, la struttura economica della società è forte e la necessità di decurtazioni non c’è.

D’altronde, il patron della Lazio ha fatto delle richieste importanti ai suoi giocatori, come non lasciare Roma in queste giornate particolari: uno sforzo che Lotito vuole premiare preservando l’integrità gli stipendi.

Le cose, ovviamente, cambierebbero se la grande macchina del calcio non dovesse ripartire.