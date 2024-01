Lazio, Lotito sogna in grande: vuole un altro trofeo e fissa il premio per la squadra. I dettagli

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Lotito chiede alla squadra la qualificazione bis in Champions, ma essendo anche in Supercoppa e Coppa Italia, il patron non vorrebbe rinunciare a nulla. A tal proposito il presidente della Lazio vorrebbe fisare dei premi collettivi tesi al raggiungimento della vittoria. Tra ieri e oggi era in programma la discussione del premio Supercoppa. In passato è sempre stato fissato poco sotto il milione di euro.