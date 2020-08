Lazio, settimane di incontri per Lotito ad Auronzo

Secondo Il Messaggero, Lotito in settimana incontra Inzaghi, Immobile e Acerbi per i rinnovi.

Mascherina, maglioncino ed occhiali. Lotito piomba ad Auronzo per inaugurare una settimana ricca d’incontri. La priorità si chiama Inzaghi, ma sul tavolo ci sono anche i rinnovi dei big Immobile ed Acerbi. Il presidente era già da Ferragosto in vacanza sulle Dolomiti, ieri pomeriggio ha lasciato la sua villa a Cortina e ha raggiunto in ritiro il tecnico e i giocatori. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.

Tanti autografi per tifosi, nelle domande però piuttosto ansiosi sulla firma d’Inzaghi. Il presidente ha rimandato i colloqui perché ieri doveva dedicarsi sopratutto alle visite di cortesia (col sindaco) istituzionali, ma i prossimi giorni saranno decisivi.