Lazio, Lotito ha deciso il premio scudetto: la cifra

Lazio, il patron biancoceleste Claudio Lotito ha fissato il premio scudetto: 10 milioni se si vince il tricolore in questa stagione

Tra il presidente Lotito e la squadra è tornato il sereno dopo l’accordo che è stato raggiunto per quanto concerne il taglio degli stipendi dovuto allo stop causato dal coronavirus. Non solo, il patron della Lazio ha fissato anche il premio scudetto.

Come riporta il Corriere dello Sport sul piatto sono stati messi 10 milioni che verranno ripartiti in caso di vittoria del tricolore. Una cifra alta che ha stimolato ancor di più i ragazzi di Inzaghi. Non si ha ancora la certezza di come verrà diviso il premio, si calcola circa 400 mila euro a testa, e se l’importo sia netto o lordo. La Lazio però non si nasconde più: l’obiettivo è uno solo.