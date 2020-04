Lazio, Lotito mette fine alla diatriba con Agnelli

Il presidente della Lazio si sarebbe complimentato con Agnelli per l’accordo sugli stipendi, dimenticando le vecchie frizioni

Dopo la tempesta torna sempre il sole: così sarà per il Coronavirus e così è stato tra Lotito ed Agnelli. I due presidenti, rispettivamente di Lazio e Juventus, si erano scontrati vivacemente riguardo alla possibile ripresa del campionato.

Ancora una decisione non è stata presa, nonostante ieri si sia tenuta l’ennesima videoconferenza in Lega. In questa occasione, il patron laziale si sarebbe complimentato pubblicamente con il numero uno bianconero per l’accordo trovato con i propri dipendenti sugli stipendi. Tuttosport riporta quindi come siano stati dimenticati gli attriti passati, vedendo i due uniti sul fronte del ingaggi.