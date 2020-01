Lazio, Lotito pronto a trattare con Lulic per il rinnovo

Il capitano della Lazio aveva pensato ad un possibile ritorno in Svizzera a fine stagione, ma già ha cambiato idea

Tra Lulic e la Lazio il matrimonio dura da 9 anni ed ancora non è pronto a finire. Il bosniaco era pronto a tornare in Svizzera a fine stagione per star vicino alla famiglia, ma pare che ci abbia già ripensato: interrompere un rapporto così bello sarebbe un peccato.

Per questo motivo, Lotito gli avrebbe proposto di sedersi al tavolo per parlare non appena sia finito il mercato invernale, data la scadenza imminente del contratto. Mister 71 sta dando tanto alla squadra biancoceleste e, nonostante gli anni avanzino, resta sempre una pedina imprescindibile nella scacchiera di Inzaghi. Staremo a vedere coe si evolverà la faccenda, sperando che il capitano possa rimanere ancora con l’aquila sul petto.