Lazio, Lotito a lavoro per il nuovo logo: ha in mente un vero e proprio restyling del simbolo biancoceleste

Come riporta Il Messaggero, il presidente Lotito fa davvero sul serio per il nuovo logo della Lazio. Il presidente avrebbe infatti già incaricato un’agenzia grafica per effettuare un vero e proprio restyling del simbolo biancoceleste. Il nuovo logo, oltre che andare a celebrare i 125 anni della società, dovrebbe diventare fisso con l’aquila più stilizzata. Un passo importante che segnerebbe una svolta anche per i tifosi.