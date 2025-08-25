Lazio, Lotito pronto a intervenire dopo il ko di Como: possibile un discorso alla squadra. Le ultime sui biancocelesti

La Lazio ha fatto subito ritorno a Roma dopo la pesante battuta d’arresto subita a Como nella prima giornata di campionato. Il 2-0 incassato allo stadio Giuseppe Sinigaglia ha lasciato il segno, e la società biancoceleste ha deciso di non perdere tempo: già questa mattina, presso il centro sportivo di Formello, si è tenuta la consueta seduta di scarico per i calciatori impiegati nel match.

Il tecnico Marco Baroni, alla sua prima stagione sulla panchina laziale, ha guidato l’allenamento con l’obiettivo di voltare pagina rapidamente. Baroni, ex difensore e allenatore con esperienze in Serie A e B, è chiamato a dare subito una risposta sul piano del gioco e della mentalità, in vista della prossima sfida contro il Verona.

Programma settimanale e giorno di riposo

La squadra osserverà un giorno di riposo nella giornata di domani, martedì, prima di riprendere la preparazione in vista della seconda giornata di campionato. L’obiettivo è ritrovare compattezza e concentrazione, elementi mancati nella trasferta lombarda.

Lotito torna da Cortina: focus su sponsor, Flaminio e… lo spogliatoio

A metà settimana è previsto il ritorno nella Capitale del presidente Claudio Lotito, attualmente a Cortina per motivi personali e professionali. Il patron biancoceleste dovrebbe recarsi a Formello per affrontare alcune questioni strategiche, tra cui il progetto di rilancio dello stadio Flaminio e la definizione di nuovi accordi di sponsorizzazione.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Lotito starebbe valutando anche un intervento diretto nello spogliatoio. Non è escluso che il presidente tenga un discorso alla squadra per motivare il gruppo dopo il passo falso di Como e in vista della delicata sfida contro l’Hellas Verona, in programma domenica prossima.

Verso Lazio-Verona: serve una reazione

La partita contro il Verona sarà già un banco di prova importante per la Lazio. Servirà una reazione decisa, sia sul piano tecnico che emotivo, per evitare che la stagione inizi con il piede sbagliato. I tifosi attendono risposte, e Formello è già al lavoro per offrirle.