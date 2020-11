Lazio, Lotito: «Ci fanno il gioco delle tre carte. Cairo mi odia perché…»

La Repubblica riporta i virgolettati di un colloquio con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sulla questione tamponi

Mentre parla si ferma, sparisce qualche secondo, poi prende un altro telefono e chiama il medico sociale: «Ve l’ho detto stamattina, ce stanno a fa’ il gioco delle tre carte». Il caso tamponi è una spina nel fianco del presidente Claudio Lotito: la Lazio al centro della tempesta. Così si legge sull’edizione romana odierna de La Repubblica. «Cairo mi odia a morte dopo che ha perso con me, i suoi giornali mi attaccano per questo. Ma perde sempre, è ultimo in classifica».