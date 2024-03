Lazio, sorride Lotito: bilancio semestrale in positivo di 40 milioni per il club biancoceleste. Le cifre dei primi sei mesi di stagione

Buonissime notizie per la Lazio, che nonostante le prestazioni non troppo positive sul campo, può festeggiare un ritorno economico non indifferente.

Nella giornata di ieri, il Consiglio di Gestione, ha approvato il bilancio semestrale (1 luglio-31 dicembre 2023) che segnala un utile di quasi 40 milioni di euro per il club di Lotito. Nei prossimi 6 mesi questa cifra tenderà a peggiorare, visto l’ammortamento degli stipendi a fine stagione, ma la società ha avuto un incremento importante del fatturato (da 67 milioni a 118). Cosi riporta il Corriere dello Sport.