Lazio, Lopez: «Questi ragazzi non mollano mai, meritano questo e altro»

Antonio Lopez, ex centrocampista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare della situazione in casa capitolina. Ecco ciò che ha detto:

«La Lazio non molla mai, vincendo ancora in extremis una gara difficile come quella contro il Napoli. Gattuso a centrocampo ha tolto la profondità ai biancocelesti, chiudendo ogni spazio. Soprattutto nella ripresa, non dimentichiamoci poi che il Napoli non poteva perdere ancora, quindi erano i biancocelesti ad avere molta più pressione addosso. Dieci vittorie di fila non sono un caso, dimostrano un grande spessore della squadra biancoceleste, una realtà ben presente nel nostro campionato. La squadra di Inzaghi non ha rubato nulla, merita questa classifica e deve guardare avanti, non dietro. Immobile e compagni possono tenere questi ritmi fino alla fine del campionato».