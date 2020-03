Lazio, Lopez: «Biancocelesti consapevoli. Contento per il recupero di Correa»

Il match dello Stadio Olimpico ha dato qualche certezza in più alla crescita dei biancocelesti per la corsa allo scudetto

Il sogno della Lazio continua: la vittoria contro il Bologna fa raggiungere la vetta della classifica ai biancocelesti con un bottino di 62 punti. La partita contro la squadra di Mihajlovic ha aggiunto qualche consapevolezza nel cammino dei ragazzi di Inzaghi e lo dimostra bene sul campo. A commentare il match dell’Olimpico c’è Antonio Lopez, ex centrocampista biancoceleste, che ha detto la sua ai microfoni di Lazio Style Channel:

«La Lazio ha ormai capito il proprio valore, ha acquisito consapevolezza. L’approccio contro il Bologna è stato perfetto, i biancocelesti hanno archiviato il risultato nei primi minuti. Dopo c’è stato qualche rischio, ma la squadra di Inzaghi ha gestito il risultato con intelligenza e bravura».

Partito titolare e tornato al gol, Correa sta convincendo sempre di più con le sue prestazioni:

«Sono felice per il suo ritorno al gol: il Tucu è fondamentale negli schemi di Inzaghi, nessuno in rosa ha le sue caratteristiche. Ecco perché è fondamentale averlo recuperato. Adesso testa all’Atalanta, indipendentemente da quando si giocherà. Immobile e compagni fanno bene a credere in quello che la scorsa estate sembrava un obiettivo impossibile».