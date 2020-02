Lazio Verona, Lopez: «Biancocelesti sfortunati, c’è poco da rimporverare…»

Claudio Lopez, ex centrocampista della Lazio, ha analizzato il pareggio rimediato all’Olimpico contro il Verona

L’ex centrocampista della Lazio, Claudio Lopez, ha analizzato il pareggio che la squadra di Inzaghi ha rimediato contro l’Hellas Verona. Ecco le sue dichiarazioni a Lazio Style Radio:

«La partita contro l’Hellas Verona è stata difficile, come si pronosticava alla vigilia. La squadra di Juric gioca bene ed è organizzata, non è facile da battere. Mantiene ritmi alti ed ha sempre un’idea di gioco precisa. La Lazio è stata anche sfortunata, come testimoniano i pali, e la prova spenta di alcuni big come Immobile. Grande merito però agli avversari, che hanno tenuto bene il campo con personalità e marcato a uomo Ciro. I biancocelesti hanno fatto la propria partita, pagando purtroppo pali ed imprecisione. Può capitare, c’è poco da rimproverare alla stagione della squadra di Inzaghi».