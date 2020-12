Lazio, l’Olimpico non è più un fortino: l’ultima vittoria risale ad ottobre

L’Olimpico non è più un fattore per la Lazio di Simone Inzaghi: l’ultima vittoria in campionato risale addirittura ad ottobre

Si potrebbe quasi chiamarlo tabù Olimpico per la Lazio. Fa strano ma i numeri non mentono: l’ultimo successo dei biancocelesti in campionato tra le mura amiche dello stadio Olimpico risale al 24 ottobre contro il Bologna.

Dopo un mese la squadra di Inzaghi cerca ancora i tre punti nel proprio stadio che l’anno scorso (anche grazie al supporto dei tifosi) spinse i biancocelesti nelle zone altissime della classifica. Sono arrivate sconfitte (Udinese, Verona, a settembre c’è stato anche il ko con l’Atalanta) e pareggi (Inter e Juventus). In più i numeri raccontano che la Lazio ha realizzato 7 gol e ne ha subiti 12 e che nei primi tempi all’Olimpico la squadra non ha mai segnato.